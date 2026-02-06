Họp báo U23 Việt Nam đấu U23 UAE: HLV Kim Sang Sik chia sẻ về chấn thương Đình Bắc

Họp báo U23 Việt Nam đấu U23 UAE đã trở thành tâm điểm của truyền thông khu vực khi đây là màn so tài phân định tấm vé vào chơi trận Bán kết của giải đấu danh giá nhất cấp độ trẻ châu lục. Trước một đối thủ Tây Á đầy duyên nợ, HLV Kim Sang Sik đã có những bộc bạch thẳng thắn về tình hình lực lượng, đặc biệt là trường hợp của ngôi sao Nguyễn Đình Bắc, đồng thời khẳng định vị thế mới của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu Á. Cùng Xoilac tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Những lo ngại về lực lượng trước giờ G tại SVĐ Prince Abdullah

Bước vào vòng knock-out với thành tích toàn thắng ở vòng bảng, U23 Việt Nam đang sở hữu tâm lý cực kỳ hưng phấn. Tuy nhiên, áp lực về nhân sự vẫn là bài toán khiến chiến lược gia người Hàn Quốc phải đau đầu suy tính kỹ lưỡng.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận khó khăn về chấn thương của Đình Bắc

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik không giấu được sự lo lắng khi cập nhật tình hình của các trụ cột. Ông thừa nhận rằng Ban huấn luyện đang phải theo dõi sát sao từng giờ thể trạng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và hậu vệ Lê Văn Thuận. Đây là hai cái tên đóng vai trò then chốt trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật mà ông đã dày công xây dựng từ đầu giải.

Đình Bắc với lối chơi đột biến và tốc độ luôn là mối đe dọa thường trực cho mọi hàng phòng ngự. Việc anh gặp vấn đề về sức khỏe ngay trước trận đánh lớn buộc HLV Kim Sang Sik phải chuẩn bị những phương án dự phòng tối ưu nhất. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng ông sẽ không mạo hiểm với tương lai của cầu thủ, nhưng đồng thời cũng hy vọng vào một sự hồi phục thần kỳ để U23 Việt Nam có được đội hình mạnh nhất.

Đình Bắc đã xuất hiện một vài chấn thương nhẹ

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý và thể lực cho các chiến binh sao vàng

Dù lo ngại về chấn thương, HLV Kim Sang Sik vẫn dành những lời khen ngợi cho tinh thần vượt khó của toàn đội. Ông bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối khi các học trò đã nỗ lực hết mình để đưa Việt Nam góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục.

U23 Việt Nam có một lợi thế nhỏ nhưng quan trọng là được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày. Khoảng thời gian này đã được tận dụng tối đa để các cầu thủ hồi phục thể lực và đội ngũ y tế kiểm tra kỹ lưỡng các ca chấn thương. HLV Kim nhấn mạnh rằng dù UAE có thể nhỉnh hơn về thể hình, nhưng U23 Việt Nam sẽ chiến đấu bằng tinh thần của một tập thể thống nhất và không bao giờ lùi bước.

Phân tích đối thủ và chiến thuật khắc chế U23 UAE

Đối đầu với một đội bóng đến từ Tây Á luôn là thử thách cực đại về mặt thể chất. HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự đã dành nhiều giờ đồng hồ để mổ xẻ lối chơi của đối phương nhằm tìm ra kẽ hở.

Nhận diện những mũi nhọn nguy hiểm bên phía U23 UAE

Trong cuộc họp báo, HLV Kim Sang Sik đã chỉ đích danh những cái tên mà hàng phòng ngự Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm. Ông đánh giá cao tiền đạo mang áo số 16, Junior Ndiaye, một cầu thủ sở hữu tốc độ xé gió và khả năng càn lướt ấn tượng. Bên cạnh đó, số 10 Mansoor Al Menhali cũng là một ngòi nổ nguy hiểm với nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cảnh báo về khả năng tấn công biên của U23 UAE. Các cầu thủ chạy cánh của họ thường xuyên thực hiện những tình huống chồng biên và tạt cánh đầy khó chịu. Tuy nhiên, ông bày tỏ niềm tin mãnh liệt rằng các hậu vệ của U23 Việt Nam, với sự kỷ luật và bọc lót tốt, đủ khả năng để phong tỏa hoàn toàn những mũi nhọn này.

Số 10 Mansoor Al Menhali cực kỳ nguy hiểm

Niềm tin của đội trưởng Khuất Văn Khang

Đây là lần thứ ba liên tiếp Văn Khang cùng U23 Việt Nam tiến vào vòng Tứ kết, một kỷ lục ấn tượng đối với cá nhân tiền vệ này. Anh chia sẻ rằng toàn đội đã họp chiến thuật rất kỹ, xem lại băng hình để phân tích từng điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ UAE.

Văn Khang khẳng định bài học lớn nhất từ những lần dừng bước ở Tứ kết trước đây chính là sự tập trung cao độ. Anh cho rằng một sai sót nhỏ cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu ở cấp độ này. Mục tiêu của toàn đội không chỉ dừng lại ở việc góp mặt cho đủ quân số, mà là khát vọng chinh phục những cột mốc xa hơn, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà.

Diễn biến kịch tính và màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã diễn ra đúng như mong đợi của giới chuyên môn với một kịch bản không tưởng. Khán giả tại Jeddah đã được chứng kiến một màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn và đậm chất kịch tính.

Hiệp 1 và sự bùng nổ của các tài năng trẻ

Trận đấu bắt đầu với tốc độ rất cao khi cả hai đội đều không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công. Phút 39, niềm vui vỡ òa đến với các cổ động viên Việt Nam khi Nguyễn Lê Phát ghi bàn mở tỷ số sau một pha dứt điểm tinh tế. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng tày gang khi chỉ 3 phút sau, Junior Ndiaye đã tận dụng ưu thế thể hình để đánh đầu gỡ hòa cho UAE.

Bàn gỡ của đối thủ không làm các cầu thủ áo đỏ nao núng. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1, phản ánh đúng cục diện giằng co trên sân. Cả hai đội đều cho thấy mình xứng đáng có mặt ở vòng đấu này bằng những pha dàn xếp tấn công sắc sảo và sự quyết liệt trong các tình huống tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân.

Lê Phát đã có pha ghi bàn ấn tượng

Đình Bắc tỏa sáng và sự kiên cường của U23 Việt Nam trong hiệp 2

Bước sang hiệp hai, kịch bản hấp dẫn tiếp tục được tái diễn. Bất chấp những lo ngại về chấn thương trước trận, Nguyễn Đình Bắc đã chứng minh giá trị của một ngôi sao khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 62. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực cho chính anh mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho toàn đội.

Thế nhưng, U23 UAE một lần nữa cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Phút 68, Al Menhali đã tận dụng một thoáng mất tập trung của hàng thủ Việt Nam để san bằng tỷ số 2-2. Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức chứng kiến nỗ lực hãm thành của cả hai bên nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Đình Bắc có pha dứt điểm 10 điểm

Bước ngoặt hiệp phụ và tấm vé Bán kết lịch sử

Trong những thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh của U23 Việt Nam đã được phát huy đúng lúc. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực mà HLV Kim Sang Sik nhắc đến trước trận đã trở thành chìa khóa quyết định.

Phạm Minh Phúc và khoảnh khắc trở thành người hùng

Bước vào hiệp phụ, trong khi nhiều cầu thủ UAE bắt đầu cho thấy dấu hiệu hụt hơi, các chiến binh áo đỏ vẫn duy trì được cường độ hoạt động cao. Phút thứ 10 của hiệp phụ thứ nhất, Phạm Minh Phúc đã có pha dứt điểm quyết đoán làm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 3-2.

Khoảng thời gian còn lại, U23 Việt Nam chủ động chơi lùi sâu để bảo toàn thành quả. Sự xuất hiện của Anh Quân trong hiệp 2 đã phát huy tác dụng tối đa khi anh liên tục ngăn chặn các đợt tạt cánh của đối thủ. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc thầy trò HLV Kim Sang Sik chính thức ghi tên mình vào vòng Bán kết VCK U23 châu Á 2026 trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần “quyết chiến” của học trò

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào. Ông dành những lời tri ân sâu sắc nhất tới các học trò vì đã chiến đấu kiên cường suốt 120 phút đầy cam go. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định rằng chiến thắng này là minh chứng rõ nét nhất cho việc bóng đá Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu lục.

Ông cũng tiết lộ bí quyết chiến thắng nằm ở việc nhận diện được sự kiệt sức của các cầu thủ chủ chốt bên phía UAE. Việc tung vào sân những cầu thủ có tốc độ và sức mạnh ở hiệp sau đã giúp U23 Việt Nam chiếm ưu thế trong các tình huống phản công.

HLV Kim Sang Sik đã rất tự hào về các học trò của mình

Những bài học xương máu cho hành trình kế tiếp

Dù giành chiến thắng vang dội, nhưng cả HLV Kim Sang Sik và đội trưởng Khuất Văn Khang đều giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Họ hiểu rằng thử thách ở Bán kết sẽ còn cam go hơn gấp bội.

Khắc phục điểm yếu trong hệ thống phòng ngự

Đội trưởng Khuất Văn Khang thẳng thắn thừa nhận rằng đội bóng vẫn còn những thời điểm chơi chưa tốt, đặc biệt là trong việc chống các tình huống phản công và tạt cánh đánh đầu. Hai bàn thua trước UAE chính là những bài học đắt giá mà toàn đội cần phải mổ xẻ và rút kinh nghiệm ngay lập tức.

Văn Khang cũng dành sự tri ân tới người hâm mộ bóng đá nước nhà, những người đã luôn đồng hành và tiếp lửa cho đội bóng từ quê nhà. Anh khẳng định chiến thắng này là món quà dành tặng cho hàng triệu trái tim Việt Nam và là động lực để đội bóng tiếp tục tạo nên những điều kỳ diệu tại giải đấu năm nay.

Khẳng định vị thế và khát vọng của bóng đá Việt Nam

Chiến thắng trước U23 UAE không chỉ đơn thuần là một kết quả bóng đá, mà nó còn mang ý nghĩa khẳng định vị thế mới. HLV Kim Sang Sik tin rằng U23 Việt Nam đã mang đến một thứ bóng đá chất lượng, hiện đại và đầy sức sống. Sự trưởng thành của những cá nhân như Đình Bắc, Lê Phát hay Minh Phúc cho thấy tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

Hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 vẫn đang tiếp tục với những thử thách mới ở phía trước. Với sự dẫn dắt tài tình của HLV Kim Sang Sik và tinh thần đoàn kết không gì lay chuyển được, người hâm mộ hoàn toàn có quyền mơ về một kỳ tích mới, nơi những chiến binh sao vàng sẽ hiên ngang bước lên bục cao nhất của bóng đá trẻ châu lục.

Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình

Lời kết

Tin tức Họp báo U23 Việt Nam đấu U23 UAE đã khép lại bằng một nốt thăng rực rỡ sau chiến thắng kịch tính 3-2 của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Từ những lo âu về chấn thương của Đình Bắc cho đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi giành vé vào Bán kết, U23 Việt Nam đã viết nên một chương mới đầy tự hào trong lịch sử bóng đá nước nhà.