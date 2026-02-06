Bảng xếp hạng Europa League: Lyon – Aston Villa đua ngôi đầu kịch tính, Roma thoát hiểm

Bảng xếp hạng Europa League mùa giải 2025/2026 sau khi kết thúc lượt trận thứ 8 đã mang đến những cung bậc cảm xúc trái ngược cho người hâm mộ bóng đá châu Âu. Giai đoạn vòng bảng theo thể thức mới đã khép lại, xác định rõ những cái tên xuất sắc nhất giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out mà không cần thông qua loạt play-off đầy rủi ro. Cùng xoilac tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Toàn cảnh cục diện bảng xếp hạng Europa League sau 8 lượt trận đầy biến động

Giai đoạn vòng bảng của Europa League năm nay đã khép lại với rất nhiều bất ngờ và cả những sự khẳng định sức mạnh tuyệt đối. Thể thức thi đấu mới theo dạng hệ thống Thụy Sĩ (League Phase) đã buộc các đội bóng phải nỗ lực trong từng trận đấu để tích lũy điểm số và hiệu số bàn thắng bại tối ưu nhất.

Cuộc đua vào Top 8 – nhóm các đội giành quyền lọt thẳng vào vòng 1/8 – đã diễn ra kịch tính hơn bao giờ hết. Những đại diện từ các giải đấu hàng đầu như Ligue 1, Premier League, La Liga hay Serie A đều phải dốc toàn lực để tránh việc phải thi đấu thêm hai lượt trận play-off đầy rủi ro vào giữa tháng 2.

Lyon và Aston Villa thống trị tuyệt đối: Cả hai đội đều có 21 điểm, bỏ xa nhóm bám đuổi và tạo nên cuộc đua song mã cho vị trí dẫn đầu.

Sức mạnh của nhóm tầm trung: Midtjylland gây ngỡ ngàng khi đứng thứ 3, xếp trên cả những ông lớn như Porto hay Real Betis.

Cuộc chiến hiệu số: Từ vị trí thứ 4 đến thứ 7, các đội bóng đều có cùng 17 điểm, khiến thứ tự được quyết định bởi những chỉ số phụ cực kỳ chi tiết.

Màn vượt rào của Roma: Đại diện Italy đứng ở vị trí thứ 8, vừa đủ để nhận tấm vé thông hành trực tiếp vào vòng sau.

Nỗi buồn Salzburg: Đội bóng nước Áo đã thi đấu quả cảm nhưng đành chấp nhận vị trí thứ 31 và chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Lyon và Aston Villa đã thống trị bxh Europa League

Cuộc đua song mã kịch tính giữa Lyon và Aston Villa cho ngôi vị bá chủ

Lyon và Aston Villa đã tạo nên một kịch bản không thể hấp dẫn hơn khi liên tục hoán đổi vị trí trên bảng xếp hạng qua từng lượt đấu. Cả hai câu lạc bộ đều thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc với 7 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận sau 8 vòng đấu.

Olympique Lyonnais: Sức mạnh tấn công và sự thăng hoa tại nước Pháp

Đại diện nước Pháp đã kết thúc vòng bảng ở vị trí cao nhất nhờ hiệu số bàn thắng bại cực kỳ ấn tượng là +13. Trong trận đấu cuối cùng gặp Young Boys, Lyon đã thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-2.

Lối chơi của Lyon mùa này dựa trên sự gắn kết giữa các tuyến và khả năng dứt điểm sắc bén của các tiền đạo. Với 18 bàn thắng ghi được, họ là một trong hai đội có hàng công mạnh nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Việc đứng đầu bảng không chỉ mang lại lợi thế về tâm lý mà còn giúp Lyon trở thành hạt giống số 1 khi bốc thăm vòng 1/8.

Aston Villa: Bản lĩnh Ngoại hạng Anh và màn ngược dòng trước Salzburg

Aston Villa dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia đấu cúp đã cho thấy tại sao họ là một thế lực đáng gờm tại Europa League. Ở lượt trận cuối, dù bị Salzburg dẫn trước và gây ra rất nhiều khó khăn, đội bóng áo bã trầu vẫn bình tĩnh lội ngược dòng để thắng lại 3-2.

Chiến thắng này giúp đội bóng thành Birmingham có cùng 21 điểm như Lyon nhưng ngậm ngùi xếp thứ 2 do kém về hiệu số bàn thắng bại (+8 so với +13). Dù vậy, việc giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 là một thành công lớn, giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thể lực cho các trụ cột trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc của Premier League.

Aston Villa vẫn thể hiện tốt phong độ của mình

Midtjylland và những bất ngờ thú vị từ nhóm hạt giống phía sau

Bên cạnh hai cái tên dẫn đầu, Midtjylland chính là ngựa ô thực sự của giải đấu năm nay. Đội bóng đến từ Đan Mạch đã kết thúc hành trình vòng bảng ở vị trí thứ 3 với 19 điểm, một thành tích vượt xa kỳ vọng của giới chuyên môn.

Sức mạnh của Midtjylland nằm ở lối đá tấn công rực lửa và không hề e sợ bất cứ đối thủ nào, minh chứng là họ đã ghi tới 18 bàn thắng – ngang bằng với đội đầu bảng Lyon. Trận thắng 2-0 ở lượt đấu cuối đã giúp họ củng cố vững chắc vị trí của mình, đồng thời gửi một lời cảnh báo đanh thép đến các đối thủ tại vòng knock-out sắp tới.

Sự trỗi dậy của những đội bóng như Midtjylland cho thấy khoảng cách trình độ giữa các giải vô địch quốc gia tại châu Âu đang dần được thu hẹp. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự hấp dẫn của Europa League, nơi mà bất cứ đội bóng nào cũng có thể tạo nên bất ngờ nếu có chiến thuật hợp lý và tinh thần thi đấu quả cảm.

Nhóm 17 điểm: Cuộc chiến cân não của các đại gia Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Một trong những khu vực chật chội nhất trên bảng xếp hạng chính là nhóm từ vị trí thứ 4 đến thứ 7. Tại đây, Real Betis, Porto, Sporting Braga và Freiburg đều cùng sở hữu 16 điểm, tạo nên một cuộc cạnh tranh chỉ số phụ vô cùng gay gắt.

Real Betis và Porto: Kinh nghiệm lên tiếng đúng lúc

Real Betis giữ vị trí thứ 4 nhờ chiến thắng 2-1 ở lượt đấu cuối, giúp họ có hiệu số +6 với 13 bàn thắng ghi được. Ngay sát phía sau là Porto với chiến thắng 3-1, cũng sở hữu 17 điểm và hiệu số +6 nhưng xếp dưới do ghi được số bàn thắng tương đương nhưng có các chỉ số đối đầu hoặc chỉ số phụ khác kém hơn một chút.

Cả hai đội bóng này đều cho thấy bản lĩnh dày dạn khi biết cách giành điểm số tối đa ở những thời điểm quyết định. Việc lọt vào Top 8 giúp họ tránh được những đối thủ rớt xuống từ Champions League, tạo tiền đề thuận lợi cho mục tiêu tiến sâu tại giải đấu.

Real Betis và Porto thi đấu khá ổn định

Sporting Braga và Freiburg: Sự lỳ lợm đáng nể

Đại diện thứ hai của Bồ Đào Nha là Sporting Braga cán đích ở vị trí thứ 6 với trận hòa 0-0 ở lượt cuối. Trong khi đó, Freiburg của Đức đứng thứ 7 sau trận thua sát nút 0-1 nhưng vẫn may mắn giữ được vị trí trong nhóm đi tiếp trực tiếp nhờ tích lũy điểm số tốt ở các vòng đấu trước đó.

Hàng phòng ngự của Freiburg là điểm tựa vững chắc nhất khi họ chỉ để lọt lưới 4 bàn sau 8 trận, con số thấp nhất trong số các đội bóng nằm trong Top 8. Sự kỷ luật trong lối chơi chính là chìa khóa giúp đại diện Bundesliga vượt qua những giai đoạn khó khăn để đạt được mục tiêu đề ra.

AS Roma và màn thoát hiểm ngoạn mục tại vị trí thứ 8

Nếu có đội bóng nào khiến cổ động viên phải trải qua cảm giác đau tim nhất, đó chắc chắn là AS Roma. Đội bóng thủ đô Italy đã phải chiến đấu đến tận những phút bù giờ cuối cùng để bảo toàn vị trí của mình trên bảng tổng sắp.

Trận hòa 1-1 nghẹt thở và con số 16 định mệnh

Trong trận đấu then chốt, Roma đã bị cầm hòa với tỷ số 1-1, một kết quả khiến họ chỉ có được tổng cộng 16 điểm sau 8 trận. Con số này khiến Roma rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm khi các đối thủ phía sau đang bám đuổi rất gắt gao.

Hàng công của Roma mùa này thi đấu dưới sức khi chỉ ghi được 13 bàn thắng, trong khi hàng thủ cũng để lọt lưới 6 bàn. Sự thiếu ổn định trong khâu dứt điểm đã nhiều lần khiến đội bóng áo màu bã trầu đánh rơi những điểm số quý giá, đẩy họ vào cuộc đua chỉ số phụ đầy rủi ro.

AS Roma đã thoát hiểm ngoạn mục

Lách qua khe cửa hẹp nhờ chỉ số phụ trước Genk

Sau khi tất cả các trận đấu ở lượt 8 kết thúc, Roma có cùng 16 điểm với đội xếp thứ 9 là Genk. Tuy nhiên, nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+7 so với đối thủ), Roma đã chính thức đứng ở vị trí thứ 8 – vị trí cuối cùng được vào thẳng vòng 1/8.

Việc thoát hiểm thành công này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với đội bóng của Italy. Nó giúp họ giảm bớt áp lực thi đấu, tránh được chấn thương cho các trụ cột và có thêm thời gian để điều chỉnh lại lối chơi trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp khốc liệt.

Nỗi buồn mang tên Salzburg và các đội bóng bị loại

Ở chiều ngược lại, Salzburg chính là cái tên gây nhiều tiếc nuối nhất. Đội bóng nước Áo đã có một trận đấu quả cảm trên sân của Aston Villa, ghi được 2 bàn thắng và gây ra muôn vàn khó khăn cho đại diện Premier League.

Tuy nhiên, thất bại chung cuộc 2-3 đã khiến Salzburg kết thúc hành trình Europa League ở vị trí thứ 31 trên bảng xếp hạng. Đây là một kết quả cay đắng cho một đội bóng luôn thi đấu với tinh thần cống hiến và sở hữu nhiều tài năng trẻ sáng giá.

Nhóm các đội từ vị trí 25 đến 36 đã chính thức chia tay đấu trường châu lục mùa này. Với thể thức mới, không còn cơ hội xuống chơi tại Conference League, khiến cho mỗi thất bại ở vòng bảng Europa League đều trở nên tốn kém và đau đớn hơn rất nhiều đối với các câu lạc bộ.

Salzburg là đội gây thất vọng nhiều nhất

Đánh giá sức mạnh các ứng cử viên sau vòng bảng

Dựa trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại, Lyon và Aston Villa rõ ràng là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Sự cân bằng giữa công và thủ cùng chiều sâu đội hình giúp họ có thể tự tin đối đầu với bất kỳ đối thủ nào rớt xuống từ Champions League.

Midtjylland và Porto sẽ là những kẻ ngáng đường khó chịu với lối chơi thực dụng và khả năng trừng phạt sai lầm đối thủ cực tốt. Trong khi đó, AS Roma sau khi vượt qua khe cửa hẹp thường có thói quen thi đấu bùng nổ ở các vòng knock-out, nơi mà kinh nghiệm của các ngôi sao sẽ lên tiếng.

Cuộc chiến tại Europa League 2025/26 hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ khi các đội bóng thuộc nhóm đá play-off cũng sở hữu sức mạnh không thể coi thường. Những cái tên như Genk hay các đội bóng đứng từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ phải trải qua những trận chiến sinh tử để tìm kiếm cơ hội đi tiếp.

Lyon và Aston Villa vẫn là 2 ứng cử viên hàng đầu

Lời kết

Tin tức bảng xếp hạng Europa League tính đến thời điểm hiện tại đã phác thảo nên một bức tranh rực rỡ và đầy kịch tính của bóng đá lục địa già. Lyon và Aston Villa đang tạm chiếm ưu thế, nhưng hành trình đến với chiếc cúp vô địch vẫn còn rất dài, đầy rẫy chông gai.